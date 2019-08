Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 14e législature a convenu lundi 12 août lors de la première journée de travail de sa 36e réunion de placer le Comité d’État de la Bourse (CEB) sous l’autorité du ministère des Finances.

Vue de la 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 12 août à Hanoi. Photo: VNA

Réunis sous la houlette de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, les députés ont émis cet avis en examinant certaines points du projet de loi sur la Bourse (amendée) sur lesquels avis restent encore divergents.

La Commission économique de l’Assemblée nationale a proposé trois plans: le premier préconise la mise du CEB sous l’autorité du ministère des Finances, le deuxième prévoit le même statut plus le renforcement de son indépendance et de ses compétences, et le troisième veut qu’il soit indépendant et relève du gouvernement.

Nguyên Thi Kim Ngân s’est mise d’accord avec le premier plan mais a demandé de renforcer les compétences du CEB. Elle a également apprécié le travail sérieux des législateurs pour s’assurer que le projet de loi sur la Bourse soit conforme aux conditions du Vietnam en s’inspirant et en améliorant les principes et les institutions du système juridique national existant et également les expériences pratiques acquises en la matière.

La 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale qui se terminera vendredi, devra se pencher sur cinq projets de loi et une résolution destinée à expliquer certaines dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire qui est entrée en vigueur le premier janvier 2019.

Dans la matinée, les députés se sont prononcés sur le projet d’amendement et de complètement de certains articles de la Loi sur l’audit de l’État et sur les budgets supplémentaires qui seront affectés aux provinces de Hà Tinh et Quang Binh (Centre) en 2019. – VNA