Hanoi (VNA) – Le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a fêté mardi 19 novembre à Hanoi son 60e anniversaire de sa fondation sur un bilan positif du travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, affirmant la politique conséquente et le grand intérêt du Parti et de l’Etat pour les ressortissants vietnamiens à l’étranger.

Au nom du Parti et de l’Etat, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a remis l’Ordre de l’Indépendance de première classe, décerné pour la deuxième fois, au personnel du comité en récompense de ses réalisations remarquables qui ont contribué à l’œuvre d’édification du socialisme et de défense de la Patrie.Ces dernières années, le comité a proposé au Parti et de l’Etat de promulguer de nombreuses politiques d’importance stratégique sur les Vietnamiens résidant à l’étranger, notamment la Résolution Nº36-NQ/TW du 26 mars 2004 du Bureau politique relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.Le comité a également été pionnier dans le travail de mobilisation des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger à s’orienter vers la mère patrie et à apporter leur concours à la lutte de libération nationale passée comme à l’œuvre d’édification nationale actuelle.D’une association intersectorielle ayant pour rôle principal d’accueillir et de stabiliser la vie des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger de retour au pays natal, le comité est devenu un organisme important du ministère des Affaires étrangères, a indiqué le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh remet des certificats de mérite aux collectivités et particuliers pour leurs réalisations remarquables dans le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger. Photo : VNA

Le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a bien rempli sa fonction d’état-major du Parti et de l’Etat et organisé la mise en œuvre des politiques relatives aux Vietnamiens résidant à l’étranger, a-t-il déclaré.Pham Binh Minh a également demandé au comité à continuer de renouveler le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger sur la base de l’application créative des options majeures du Parti sur la grande solidarité nationale.Le comité devra renforcer l’élaboration de mécanismes et politiques à leur égard, à appréhender leurs pensées et aspirations légitimes, et en même temps, régler toute requête formulée concernant la question de nationalité et d’état civil afin de leur permettre d’avoir un statut légal solide et une vie durable dans les pays de résidence.Plus de 4,5 millions de Vietnamiens vivent actuellement dans plus de 110 pays et territoires. Nombre d’intellectuels qui ont un haut niveau d’étude et de qualification et occupent des postes importantes dans les établissements, les instituts de recherche, les écoles supérieures, les compagnies et les organisations internationales.Bien que vivant éloignés du pays natal, ils ne cessent de cultiver, de valoriser le patriotisme et la fierté nationale, de préserver les traditions culturelles vietnamiennes, d’avoir le regard tourné vers leurs origines et d’entretenir des rapports étroits avec leur famille et le pays natal.Envron 3.000 entreprises dirigées par des Vietnamiens à l’étranger investissent au Vietnam, pour un fonds total de 4 milliards de dollars. Depuis 1993, les envois de fonds des ressortissants vietnamiens vers le pays ont atteint environ 160 milliards de dollars. – VNA