Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc, chef du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, a présidé la 3e réunion du comité, lundi 9 janvier à Hanoi, pour examiner le bilan des travaux de 2022 et définir les tâches principales pour 2023.

Le président Nguyên Xuân Phuc s’exprimant lors de la 3e réunion du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, à Hanoi, le 9 janvier. Photo: VNA

Appréciant hautement le comité et les performances actives de ses membres et les résultats importants enregistrés en 2022, il a souligné que le 9 novembre 2022, le Comité central du Parti a publié la résolution n°27-NQ/TW sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période, qui a identifié le point de vue, les objectifs, les axes, les tâches et les mesures liées à la justice et à la réforme judiciaire.La résolution doit être mise en œuvre de manière méthodique et efficace, et les secteurs liés à la justice et la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti ont un rôle important à jouer à cet égard, a-t-il noté.Il a déclaré que les tâches clés de la réforme judiciaire en 2023 comprennent la résolution des difficultés et des obstacles pour améliorer l’efficacité et l’efficience des activités des organes judiciaires, et un bon contrôle du pouvoir pour prévenir les actes répréhensibles dans l’enquête, les poursuites et le jugement des affaires.La réforme judiciaire doit soutenir la mise en œuvre de la politique du Parti contre la corruption et les pratiques malsaines, a-t-il souligné.Le chef de l'État a demandé à la Commission des affaires intérieures de poursuivre la réflexion et de donner des conseils au Comité central du Parti, au Bureau politique et au Comité central de pilotage de la réforme judiciaire afin d’assurer une réforme judiciaire complète et efficace en 2023 et au-delà. – VNA