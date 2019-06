Hanoi (VNA) - Si quelques films vietnamiens ont connu de premiers succès à l’international ces dernières années, le temps où le 7e art national attirera les foules étrangères n’est pas encore venu.

Le film "Furie", un des rares succès vietnamiens à l’étranger. Photo: TN/CVN

En mars 2019, le film d’action vietnamien "Hai Phuong" (Furie en anglais) de la productrice et actrice vietnamienne Ngô Thanh Vân est sorti aux États-Unis, où il a engrangé 395.000 dollars de recettes après deux semaines de projection, se classant même dans le Top 25 du box-office américain. Netflix a aussi acheté ses droits de diffusion sur Internet.



C’est la première fois qu’un film vietnamien était projeté quasi-simultanément dans les deux pays - au Vietnam le 22 février et aux États-Unis le 1er mars. C’est aussi l’une des rares productions d’action vietnamiennes à avoir reçu les éloges des critiques cinématographiques étrangers. Un succès perçu comme une ouverture pour le 7e art national.



Après "Furie", le film d’horreur "Lât mat: Nhà có khách" (Face Off: The Walking Guests en anglais), du réalisateur Ly Hai, a été distribué à la mi-avril aux États-Unis et en Australie. Quatre grands cinémas américains - AMC, Regal Cinema, Cineplex et CGV - l’ont diffusé. Ces changements indiquent que des films vietnamiens pourraient bien réussir à l’étranger et engranger de gros bénéfices. "Ces récents développements montrent que de jeunes cinéastes tentent d’exploiter de nouveaux potentiels", a confié le réalisateur Nguyên Huu Phân.



La "Vietnam touch" à Hollywood



"Les films d’action et d’horreur ont le meilleur potentiel pour être exportés et rivaliser dans les cinémas étrangers", a estimé quant à lui Ly Hai, réalisateur de "Lât mat: Nhà có khách". Et d’ajouter que ces deux genres ont leurs "éléments séduisants". "Outre le contenu attrayant et divertissant, ce qui peut toucher le public étranger, ce sont les éléments culturels bien vietnamiens. Par exemple, dans mon film, j’ai incorporé des éléments comme le festival des lanternes et des marchés de montagne, et ce de la manière la plus vivante et la plus émouvante possible", a-t-il expliqué.



Une scène de "Lât mat: Nhà có khách". Photo: DA/CVN

Ngô Thanh Vân, qui a joué le rôle principal dans Furie, a fait remarquer que la culture, la gastronomie et les valeurs traditionnelles vietnamiennes étaient d’excellents éléments à présenter à l’international par le biais du 7e art. "Présenter de belles facettes culturelles est la meilleure façon de promouvoir les productions vietnamiennes sur des marchés exigeants, car ceci les rend uniques et donc compétitives".



Expliquant le succès commercial de Furie, qui s’est classé dans le Top 25 des recettes aux États-Unis deux semaines seulement après sa sortie, Ngô Thanh Vân a considéré que "la présence d’images du pays a été un facteur déterminant". On peut y voir en effet des éléments caractéristiques du delta du Mékong tels que l’áo bà ba (vêtement traditionnel des femmes du delta du Mékong), des scènes fluviales ou de la vie animée de Sai Gon (Hô Chi Minh-Ville aujourd’hui)"…



Le réalisateur Ly Hai a également insisté sur "l’importance d’éléments culturels vietnamiens" pour attirer les cinéphiles étrangers.



Un cinéma qui manque encore de maturité



Ces derniers temps, si quelques films vietnamiens ont connu un certain succès à l’étranger, peu de leurs prédécesseurs ont laissé leur empreinte. En 2013, The Weinstein Company a acheté les droits de diffusion de "Dòng máu anh hùng" (The Rebel en anglais) pour le marché nord-américain et a diffusé sa version DVD aux États-Unis.



