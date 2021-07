Hanoi (VNA) – De nombreux films vietnamiens sont de plus en plus diffusés sur les marchés étrangers.

Une scène du film "Bô già" de Trân Thành et du réalisateur Vu Ngoc Dang. Photo : TN/CVN

Le film "Bô già" (Dad, I’m Sorry en anglais - Papa, je suis désolé), par exemple, est sorti en avril dernier dans les cinémas de Singapour et de Malaisie, diffusé notamment au sein de la célèbre chaîne de cinéma Golden Village.Même si l’éditeur du film n’a pas encore donné de statistiques de ventes en Malaisie ou à Singapour, on voit que le public a répondu présent au vue du nombre de projections réalisées et du temps que le film est resté à l’affiche dans ces deux pays.Selon Box Office Mojo, un site Web indépendant spécialisé dans le suivi des revenus du box-office, Bố Già se classe au 29e rang mondial des films ayant générés le plus de revenus à travers le monde cette année, avec plus de 17.129 millions d’USD.Dans le même temps, le film "Lât Mat 5 : 48h" (Face off : The Walking Guests - Affrontement : Les invités qui marchent) est à la 47e place avec plus de 6.584 millions d’USD. Le producteur prévoit de diffuser le film aux États-Unis, au Canada, en Australie et sur d’autres marchés encore.Le film "Thiên Thân Hô Mênh" (L’ange gardien), avant même sa sortie au Vietnam, a été approché par des sociétés internationales dans de pays tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Irlande, la Malaisie ou Singapour. C’est un signe positif vis-à-vis du potentiel d’exportation des films vietnamiens.Le film "Bong Dè" (Paralysie du sommeil) du réalisateur Lê Van Kiêt connait la même aventure : retardé au Vietnam pour cause de pandémie, le film a déjà obtenu des licences de distribution dans 25 pays.On peut enfin citer le film "Hai Phuong" (Furie), réalisé en 2019, également par Lê Van Kiêt, et qui a rapporté 160 milliards de dôngs (6,9 millions de dollars) sur le marché intérieur et plus 40 milliards de dôngs sur le marché international. Il faut aussi mentionner qu’il est toujours diffusé sur la plateforme Netflix, aidant à toucher un très large public.Bien que le marché intérieur reste le plus important et génère l’essentiel des revenus des films vietnamiens, le potentiel du marché étranger est indéniable, en particulier avec le soutien du grand nombre de Vietnamiens d’outre-mer et d’un public international curieux intéressé par différents horizons cinématographiques.Créer des films uniques