Des avions des transporteurs aériens nationaux. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les transporteurs aériens vietnamiens se sont mis en piste pour redécoller après un choc sans précédent lié au nouveau coronavirus, reprennant les vols vers les destinations sûres et exploitant à nouveau les lignes internationales qui leur sont permis.

Selon les Autorités des aéroports du Nord et du Sud, le nombre de passagers passant par les aéroports de Nôi Bai (Hanoi) et Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) a atteint un niveau record, avec plus d'un millier de vols.

L'aéroport de Tân Son Nhât a enregistré plus de 670 vols avec plus de 100.000 passagers. Celui de Nôi Bai, lui, a servi plus de 340 vols. Le nombre de passagers des vols intérieurs au départ de Nôi Bai s'est élevé à 34.000 personnes.

En décembre 2021, quand les vols commerciaux internationaux ont commencé à être rétablis, le nombre de passagers internationaux vers le pays a augmenté de 14,2% par rapport au mois de novembre.

Selon les experts, l'aviation vietnamienne a dépassé le point le plus profond de la crise. Il est prévu que le transport aérien intérieur revienne à 70-75% par rapport à 2019. L’exploitation de vols internationaux réguliers pourrait atteindre 25% par rapport à 2019 et augmenter au 4e trimestre.

Selon Lê Hông Ha, directeur général de Vietnam Airlines, il faut du temps pour que redresser les marchés, en raison de l'impact du Covid-19 sur les revenus des passagers.

En vue de rétablir et développer durablement le marché aérien, il a souligné la nécessisté d’accélérer la mise à niveau des infrastructures clés pour le secteur aérien, d’assurer les perspetives à long terme.

En 2021, le marché de l'aviation vietnamien a continué à connaître des difficultés liées à l'épidémie de Covid-19. Le nombre total de vols n'était que de 126.280 vols, soit une forte baisse de 41,7% sur un an. Les passagers étrangers au Vietnam par voie aérienne étaient plus de 111.000, soit une chute de 96,4%. -VNA