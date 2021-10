Entre janvier et octobre, le chiffre d'affaires à l’import-export du pays a atteint plus de 530 milliards de dollars. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Entre janvier et octobre, le chiffre d'affaires à l’import-export du pays a atteint plus de 530 milliards de dollars, dont 267,93 milliards de dollars d’exportations et 269,38 milliards de dollars d’importations. Ainsi, la balance commerciale a-t-elle été excédentaire de 1,45 milliard de dollars.

Selon l’Office général des statistiques, en octobre, 31 produits exportés ont affiché une valeur de plus d’un milliard de dollars, représentant 92,4% de la valeur totale des exportations.

Les États-Unis sont restés le plus grand marché d'exportation du Vietnam de janvier à octobre, important 76 milliards de dollars de produits vietnamiens, soit une augmentation de 21,95% en glissement annuel. La Chine est arrivée en deuxième position avec 44,2 milliards de dollars, en hausse de 16,8%. L'UE et l'ASEAN suivaient avec 31,7 milliards de dollars et 23 milliards de dollars, en hausse respectivement de 8,9% et 21,3%.



Pendant ce temps, les importations ont 3 groupes de marchandises avec un chiffre d'affaires de plus d'un «milliards de dollars ».

La Chine reste le plus grand fournisseur de produits pour le Vietnam, avec 89,4 milliards de dollars, soit une hausse de 36,4% en variation annuelle. Elle est suivie de la République de Corée (45,5 milliards de dollars), de l’ASEAN (33 milliards), du Japon (18 milliards), de l’Union européenne (13,8 milliards), des Etats-Unis (13 milliards).

Dans le but de soutenir les entreprises locales dans la promotion de la production et des exportations, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il profitera des opportunités des accords de libre-échange signés pour rechercher des mesures pour le développement du marché. En outre, il suivra de près le marché mondial pour identifier les principaux produits d'exportation. - VNA