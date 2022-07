Caracas VNA) – L’ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé mercredi 13 juillet un colloque en format hybrique sur la réalité de la rénovation et du développement vers socialisme au Vietnam et les leçons d’expérience pour le Venezuela.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Lê Viêt Duyên, lors du colloque, le 13 juillet. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement à l’Université expérimentale nationale des forces armées (UNEFA), l’ambassadeur Lê Viêt Duyên a présenté les grandes lignes de la voie vers le socialisme au Vietnam, affirmant que le socialisme est l’objectif et l’idéal du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien.La société socialiste que le peuple vietnamien s’efforce d’édifier est une société où le peuple est riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé, a souligné le diplomate vietnamien.Elle se distingue par une économie de développement élevé basée sur les forces de production modernes avec les rapports de production progressifs et adaptés ; une culture avancée et imprégnée de l’identité nationale ; un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple qui est dirigé par le Parti communiste et entretient des relations amicales et coopératives avec les pays du monde entier, a-t-il poursuivi.Passant en revue les réalisations remarquables des 35 ans de rénovation et d’édification du socialisme au Vietnam, l’ambassadeur a fait savoir que d’un pays en pénurie alimentaire chronique, le Vietnam a non seulement assuré sa sécurité alimentaire, mais est également devenu l’un des principaux exportateurs de riz et d’autres produits agricoles au monde.L’industrie s’est développée assez rapidement, la part de l’industrie et des services n’a cessé d’augmenter et représente aujourd’hui environ 85% du PIB. Le Vietnam devient la quatrième plus grande économie de l’ASEAN et la 40e au monde et est évalué comme faisant partie du groupe des 20 plus grandes économies au monde d’ici 2035.Parallèlement à cela, le Vietnam déploie sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, d’intégration internationale active et proactive, a-t-il indiqué, souhaitant que les leçons tirées par le Vietnam puissent servir de référence pour le Venezuela.L’ambassadeur Lê Viêt Duyên a également exprimé son souhait que le peuple vénézuélien surmonte bientôt toutes les difficultés et tous les défis et construise un Venezuela pacifique, de plus en plus heureux et prospère.S’exprimant lors de l’événement, le président de l’UNEFA Angiolillo a sincèrement remercié l’ambassadeur Lê Viêt Duyên pour les informations précieuses et pratiques et a exprimé son admiration pour le chemin vers le socialisme au Vietnam ainsi que ses réalisations après 35 ans de rénovation.Il a affirmé que l’UNEFA étudiera les leçons de succès du Vietnam pour rédiger un cours d’enseignement expérimental au Département Vietnam : Le pays et la culture à l’ère Hô Chi Minh relevant de l’UNEFA, et plus tard dans les établissements universaitaires à travers le pays. – VNA