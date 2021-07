Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de son entretien téléphonique avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président sud-coréen Moon Jae-in ont plaidé lors de leur entretien téléphonique, jeudi 15 juillet, pour des liens accrus entre le Vietnam et la République de Corée.



Le Vietnam attache de l’importance aux relations avec la République de Corée, un partenaire stratégique important et à long terme du pays, et hautement apprécié le fait qu’elle considère le Vietnam comme un partenaire clé de sa nouvelle politique Sud Plus, a souligné le chef du PCV.



Il a demandé à la République de Corée de continuer à soutenir la communuté vietnamienne en République de Corée, et a affirmé que le Vietnam continuera à créer des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes pour renforcer leur présence au Vietnam.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que le Vietnam poursuivra l’œuvre de rénovation de manière intégrale et synchrone et redoublera d’efforts pour développer le pays de manière rapide et durable.



Le Vietnam persévère dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation de ses relations extérieures, d’intégration internationale globale et profonde, étant un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.



Lors de l’entretien, le président Moon Jae-in a affirmé faire grand cas des relations avec le Vietnam et a souligné que le Vietnam est un partenaire clé dans la nouvelle politique Sud Plus de la République de Corée.



Il a déclaré que la République de Corée souhaite renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans l’économie, la diplomatie, la sécurité et la défense en vue de porter rapidement le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et de hisser les relations entre la République de Corée et le Vietnam à une nouvelle hauteur.



Le dirigeant sud-coréen a fait savoir que la République de Corée poursuivra son soutien et sa coopération étroite avec le Vietnam dans la prévention et le contrôle du Covid-19.



Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam continuera à bien contrôler l’épidémie de Covid-19 et atteindra ses objectifs de développement socio-économique fixés par le 13e Congrès national du PCV.



Les deux dirigeants ont convenu que les deux pays devraient continuer à maintenir des échanges et contacts à tous les niveaux, à élargir leur coopération de manière substantielle dans divers domaines et intensifier leur coopération dans la prévention des maladies et l’approvisionnement en vaccins anti-Covid-19.



Ils ont affirmé leur volonté d’approfondir les relations entre les partis politiques, les parlements et les jeunes générations des deux pays, créant une base solide pour que les relations entre les deux pays et les deux peuples vietnamien et sud-coréen continuent à se développer vigoureusement.



Les deux dirigeants ont également échangé leurs vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. – VNA