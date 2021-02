Dà Nang (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu visite aux forces armées dans la ville de Dà Nang (Centre) le 12 février, premier jour de l’Année lunaire du Buffle.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc pose avec les forces armées à Dà Nang. Photo : VNA

Au commandement des garde-frontières de Dà Nang, le chef du gouvernement a formulé ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux garde-frontières, aux forces armées municipales, à la police municipale et à la 5e région militaire. Il a également offert de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh devant sa statue.Après avoir écouté un rapport sur les performances des forces armées de la ville en 2020, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué les efforts que les forces ont déployés face aux difficultés liées à l’épidémie de Covid-19 et aux catastrophes naturelles.Soulignant l’engagement de soldats et d’agents de sécurité publique dans les activités de recherche et de sauvetage lors des catastrophes naturelles dévastatrices survenues l’an dernier, il a souligné que grâce aux efforts soutenus des forces, les conditions de vie de la population locale ont été assurées sans que personne ne soit laissé pour compte.Comme Dà Nang est une zone d’importance stratégique nationale, les forces armées locales doivent rester vigilantes et préparer des plans spécifiques pour répondre à toute circonstance, a-t-il indiqué, demandant aux forces de se moderniser dans le temps à venir.L’an dernier, les forces armées à Dà Nang ont fait preuve de solidarité et d’unité, de coordination harmonieuse dans la mise en œuvre de la tâche de protection de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux, de prévention et de lutte contre la criminalité et de l’épidémie de Covid-19.Elles ont bien accompli la tâche de gestion et de défense de la souveraineté maritime et insulaire, de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière et la fraude commerciale, tout en aidant les habitants à surmonter les conséquences des typhons et inondations.La police municipale a réussi à prévenir et à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité sur place au cours du 13e Congrès national du Parti et avant les prochaines élections législatives.Le même jour, le chef du gouvernement a rendu visite et a remis des cadeaux de Têt aux fonctionnaires du Comité du Parti de l’arrondissement de Hai Châu et du Comité populaire du quartier de Thuân Phuoc. – VNA