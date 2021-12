Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En tant qu'organisation rassemblant et représentant la communauté des affaires, les entrepreneurs, les employeurs et les associations des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a bien rempli ses tâches, apportant d'importantes contributions aux réalisations communes du pays, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au 7e Congrès national de la VCCI à Hanoï le 31 décembre.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Parti et l'État appréciaient les efforts du monde des affaires et des entrepreneurs pour s'adapter à la situation du COVID-19 afin de maintenir la production et les revenus des travailleurs.

Après 35 ans de Renouveau, notre pays n'a jamais eu la structure, le potentiel, la position et la réputation internationale qu'il a aujourd'hui. Il faut tenir compte des contributions de la VCCI, de la communauté des hommes d'affaires et des entreprises du Vietnam, a-t-il affirmé.

Les entreprises étaient au cœur des activités de production et d'affaires et le cœur de l'économie, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a également souligné la nécessité pour la VCCI de travailler plus dur pour une communauté d'affaires unie et forte.

Pham Minh Chinh a demandé à la VCCI de contribuer au renforcement de la réforme institutionnelle, à l'amélioration de l'environnement des affaires, tout en utilisant au mieux les programmes de soutien au développement des entreprises, en renforçant l'application des hautes technologies pour une productivité plus élevée, en favorisant les connexions entre les entreprises et en accordant une plus grande attention aux petites et moyennes entreprises.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à se coordonner étroitement avec la VCCI et à l'aider à mettre en œuvre efficacement ses activités pour une communauté d'affaires plus forte à l'avenir.

Lors du congrès, les participants se sont mis d'accord sur six tâches et solutions majeures pour la VCCI dans les temps à venir, notamment la promotion de la création d'un environnement commercial favorable, l'innovation dans la formation de la culture d'entreprise du Vietnam, l'instauration et le renforcement de la confiance du public envers les entreprises et produits vietnamiens et l'accélération de la transformation numérique des entreprises.

Placé sous le thème "Communauté d'entreprises puissante - Pays prospère", le 7e Congrès national de la VCCI pour le mandat 2021-2026 s'est tenu les 30 et 31 décembre en ligne et en présentiel.

Le Congrès a élu le Comité exécutif de 93 membres, représentant près de 200.000 entreprises et plus de 220 associations d'entreprises à travers le pays. En outre, le nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) est devenu la Fédération du commerce et de l'industrie du Vietnam. Son nom en anglais est resté inchangé. -VNA