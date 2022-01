Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le ministre lao de la Sécurité publique, le général Vilay Lakhamfong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a reçu lundi 10 janvier à Hanoï le ministre lao de la Sécurité publique, le général Vilay Lakhamfong, en visite de travail au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien s'est félicité de la coopération Vietnam-Laos en matière de défense et de sécurité, qui est un pilier des relations entre les deux pays.

Il a souligné que le Parti et l'État vietnamiens favorisent la coopération régulière et efficace entre les deux ministères de la Sécurité publique, en particulier dans la prévention et le contrôle de la criminalité et dans la formation de ressources humaines.

Il s’est déclaré convaincu que les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique continueraient à développer et approfondir leur coopération étroite, tant sur des questions stratégiques que sur des problèmes spécifiques tels que la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité liée à la drogue, l’amélioration des compétences professionnelles...

De son côté, le général Vilay Lakhamfong a déclaré que dans les temps à venir, les ministères de la Sécurité publique des deux pays se concentreraient sur la promotion de la prévention et de la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité liée à la drogue, le renforcement de la coordination pour assurer la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières des deux pays, le maintien de l'ordre social et de la sécurité pour promouvoir les projets d'investissement au Laos, y compris les projets du Vietnam… -VNA