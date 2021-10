Le chef de l’Etat visite la société par actions de production, de services et de commerce LADODA. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion du Mois d'action pour les personnes âgées et du Mois des entrepreneurs vietnamiens, le 27 octobre, le président Nguyen Xuan Phuc a visité deux entreprises gérées par des entrepreneurs âgés.



Le chef de l’Etat a visité la société par actions de production, de services et de commerce LADODA dans la province de Hung Yen (Nord), dont le président du conseil d’administration est Dinh Quang Bao, un homme de 81 ans. A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que LADODA continue de promouvoir l'application des progrès scientifiques et technologiques dans la recherche et la production de produits en cuir, d’accélérer le processus d'automatisation et d'améliorer les revenus de ses employés.



Le même jour, Nguyen Xuan Phuc a visité la société de lampes et de contenants isothermes Rang Dong à Hanoï, dont le directeur général est Nguyen Doan Thang, un homme de 78 ans. Il s'agit d'une entreprise leader au Vietnam dans la fabrication de dispositifs lumineux LED. Le président a déclaré que Rang Dong était une entreprise exemplaire dans l'application de progrès scientifiques et technologiques dans la production pour une meilleure efficacité.