Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors d'une session de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'invitation du président kényan Uhuru Kenyatta, dont le pays assume la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) en octobre 2021, dans la soirée du 28 octobre, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc assistera et prononcera un discours à un débat de haut niveau sous forme de visioconférence, qui portera sur la coopération entre l’ONU et l’Union africaine.

Ces dernières années, la coopération entre le Vietnam et les pays africains n'a cessé de s'étendre, obtenant de nombreux résultats importants dans tous les domaines.

En matière politique et diplomatique, le Vietnam entretient des relations diplomatiques officielles avec 54 des 55 pays d’Afrique. Il est en train de finaliser la signature d'un accord pour établir des relations diplomatiques avec le Malawi.

Le Vietnam a officiellement proposé d'établir des relations avec l'Union africaine en juillet 2020. Actuellement, il s’emploie à encourager l'Union africaine et ses pays membres à accepter cette proposition afin de créer un mécanisme de coopération et de coordination synchrone avec l'ensemble de l'Afrique, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération.

En décembre 2020, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh participe à une réunion en ligne du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème « Coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine ». Photo : VNA

S’agissant de la coopération en matière de défense et de sécurité, le Vietnam a mis en place des bureaux d'attaché de défense et signé des accords de coopération en matière de sécurité avec certains pays africains.

L'Afrique est le premier et le seul continent où le Vietnam a envoyé des forces aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, apportant des contributions aux efforts communs pour la paix sur ce continent.

Dans le domaine économique, le Vietnam entretient et développe des relations commerciales avec les 55 pays africains.

En plus de 10 ans, le volume total du commerce entre le Vietnam et les marchés africains est passé de 2,5 milliards de dollars en 2010 à 7,1 milliards de dollars en 2019. Il a connu une légère baisse pour s’établir à 6,8 milliards de dollars en 2020 à cause des impacts du COVID-19.

En termes d'investissement, jusqu’au mois de septembre 2021, le Vietnam a investi dans 12 pays africains avec un capital total de près de 3 milliards de dollars. Dans l’autre sens, 22 pays africains ont investi au Vietnam avec 420 projets en vigueur, d’un montant de près de 2,43 milliards de dollars.

La présence et le discours du président Nguyen Xuan Phuc lors du prochain débat visent à affirmer au plus haut niveau à la communauté internationale la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, d'intégration internationale active et dynamique du Vietnam. Cela illustre en outre le grand intérêt continu du Vietnam pour la coopération entre l’ONU et les organisations régionales, ainsi que sa volonté de promouvoir une coopération multiforme avec l'Union africaine, les pays africains et le Kenya.-VNA