Le chef de l’Etat, Nguyen Xuan Phuc (au milieu), lors de la séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) – Dans le cadre de sa tournée à Thanh Hoa (Centre), le chef de l’Etat, Nguyen Xuan Phuc, a travaillé le 29 août avec la permanence du Comité provincial du Parti.



Indiquant que Thanh Hoa ne représentait actuellement que 2,5% du PIB national, le président de la République l’a encouragée à redoubler d’efforts pour accélérer le développement économique, faire des progrès remarquables dans les domaines de la sécurité sociale, de la culture et de l'environnement et devenir une province exemplaire.



Nguyen Xuan Phuc a exprimé son fort soutien à l'objectif de faire de Thanh Hoa un nouveau pôle de croissance avec Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh pour former un quadrilatère de développement au Nord. Il lui a recommandé de chercher à mieux exploiter ses atouts.



Selon un rapport de Thanh Hoa, la province a connu au premier semestre une croissance de 13,5%, ce qui lui a permis de figurer parmi les cinq premières localités du pays en termes de croissance.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc est allé rendre hommage aux rois et héros de la dynastie Le postérieure (1428-1788) au site national spécial de Lam Kinh, district de Tho Xuan, province de Thanh Hoa. -VNA