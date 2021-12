Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 décembre, le président Nguyen Xuan Phuc et la délégation parlementaire de Ho Chi Minh-Ville ont travaillé avec le Comité populaire municipal sur la supervision de la mise en oeuvre des politiques et des textes juridiques concernant la planification depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la planification.



Selon un rapport présenté par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud a pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité de la planification. Cependant, le travail se heurte encore à différentes difficultés, la formulation et l'ajustement de la planification ne satisfont pas encore aux exigences de développement.



Le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la planification visait à définir des orientations pour le développement des secteurs de Ho Chi Minh-Ville, tout en facilitant la gestion publique et permettant d’assurer l’harmonie et de créer de nouveaux moteurs de croissance. Il a recommandé à Ho Chi Minh-Ville de se baser sur ses objectifs, orientations et avantages pour finaliser et ajuster la planification pour répondre au mieux aux exigences de développement à moyen et long termes.



Le chef de l'État a suggéré que pour chaque domaine, chaque secteur, chaque objectif, la ville ait une stratégie et une orientation de planification claires et cohérentes, assurant le développement durable de la localité.



Le président a demandé à la délégation parlementaire de Ho Chi Minh-Ville de faire des propositions, des recommandations ou des demandes spécifiques aux organes compétents en matière de planification. Il a également conseillé à la mégapole du Sud de présenter des propositions à l’Assemblée nationale et à son Comité permanent pour améliorer les textes juridiques sur la planification. -VNA