Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc, également chef du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, a travaillé le 21 avril à Hanoï avec le Comité chargé des affaires du Parti et la permanence du Comité central de l’Association vietnamienne des avocats.



L'Association des avocats a été fondée en 1955 et compte actuellement près de 70.000 membres. Appréciant ses contributions au développement national, le chef de l’Etat lui a demandé de développer les acquis et de continuer à chercher à améliorer la qualité des activités pour mieux servir le peuple.



Le président Nguyen Xuan Phuc lui a en outre recommandé de renforcer la communication sur les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l’Etat, de participer activement à l’élaboration de textes juridiques, de contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation de personnel en droit et travail juridique. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, de lancer des programmes pour encourager les avocats vietnamiens à l’étranger à contribuer au développement du pays natal...



Le président a par ailleurs salué la proposition de l’Association sur le recueil des avis et idées de ses membres sur le projet d’élaboration de la “Stratégie d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam pour 2030, vision pour 2045”. -VNA