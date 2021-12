Nghe An (VNA) - Le 8 décembre 1961, le Président Hô Chi Minh rentrait pour la deuxième fois dans sa province natale, Nghê An.

Ce dimanche, en présence du président de la République Nguyên Xuân Phuc, la province de Nghê An (Centre) a célébré le 60e anniversaire de cet évènement et a inauguré la maison commémorative du Président Hô Chi Minh dans le site des vestiges de Kim Liên, où il a passé son enfance.

Hô Chi Minh a quitté son village en 1906 et n'a pu le revoir que deux fois, a rappelé Nguyên Xuân Phuc qui a insisté sur le fait que le Président Hô Chi Minh s'était entièrement consacré aux affaires nationales.

Le site de vestiges de Kim Liên et la maison commémorative du Président Hô Chi Minh sont des "adresses rouges" dont l’objectif est de conserver et de valoriser le patrimoine du grand dirigeant, de susciter le patriotisme et d'inculquer l'esprit révolutionnaire à la population et en particulier aux jeunes générations, a déclaré le chef de l'État.

Le même jour, Nguyên Xuân Phuc a rendu visite aux policiers de la province de Nghê An. -VOV/VNA