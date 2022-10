Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de la République, Nguyen Xuan Phuc, a eu vendredi un entretien avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en visite officielle au Vietnam les 21 et 22 octobre.



Le président vietnamien a affirmé que la visite était significative, juste à l'occasion du 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam aux Nations Unies et que cet événement marquait un jalon des relations Vietnam - ONU.



Nguyen Xuan Phuc a souligné le fort engagement du Vietnam pour le multilatéralisme, son soutien au rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale et la coordination des efforts multilatéraux pour relever les défis communs.



Le Vietnam est prêt à contribuer de son mieux au travail commun des Nations Unies et à la paix, à la sécurité et au développement durable dans le monde, a-t-il déclaré.



Le président a demandé aux Nations Unies de continuer à soutenir le Vietnam dans la réponse à la pandémie de COVID-19, de lui fournir des conseils dans l’élaboration de politiques pour mobiliser des ressources internationales au service de la mise en oeuvre de la stratégie de reprise à long terme pour un développement vert, durable et plus résilient, dans la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD) ainsi que dans l’édification d’un Etat de droit. Il a également demandé aux Nations Unies d’assister le Vietnam dans la réalisation de son engagement sur “zéro émission nette”.



António Guterres a déclaré apprécier hautement les contributions actives et remarquables du Vietnam au travail commun des Nations Unies. Il a affirmé que les Nations Unies continueraient à soutenir les priorités de développement du Vietnam, avant d’exprimer son soutien à la volonté du Vietnam d’accueillir de grands événements et conférences internationaux sur les mers et les océans dans les temps à venir.



S'agissant des questions internationales et régionales, les deux parties ont insisté sur la nécessité de continuer à consolider le multilatéralisme, les Nations Unies jouant un rôle central, de promouvoir le respect du droit international, la solidarité et la coopération. Elles ont convenu de renforcer la coopération entre l'ONU et l'ASEAN et de promouvoir le rôle de l'ASEAN dans la résolution des problèmes régionaux. Elles ont en outre souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA