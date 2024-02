Hanoi (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong est allé offrir de l’encens à la mémoire de feux dirigeants du Parti et de l’État et rendre visite et présenter ses vœux de Têt à certains anciens dirigeants du Parti et de l’État.

Le président Vo Van Thuong offre de l’encens à la mémoire du camarade Truong Chinh. Photo: VNA Le président Vo Van Thuong offre de l’encens à la mémoire du camarade Truong Chinh. Photo: VNA

A l’occasion du Nouvel An lunaire et comme la tradition le veut, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a brûlé des bâtonnets d’encens en hommage au camarade Truong Chinh.Pendant plus de 60 ans d’activités révolutionnaires (de 1925 à 1988), le camarade Truong Chinh avait assumé de nombreuses responsabilités importantes du Parti et de l’État...Quel que soit le poste qu’il occupait, il s’est toujours montré un cadre exemplaire, dévoué, affectueux envers ses camarades et ses compatriotes, qui avait combattu toute sa vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie et pour le bonheur du peuple.Le président Vo Van Thuong est également allé offrir de l’encens à la mémoire du général Trân Dai Quang, président de la République de 2016 à 2018.A l’occasion du Nouvel An lunaire, le président Vo Van Thuong a rendu visite à l’ancien président Trân Duc Luong et à l’ancien président Nguyên Xuân Phuc.Le président Vo Van Thuong a formulé ses vœux de bonne santé, de bonheur et de longévité aux anciens dirigeants et à leurs familles, et a souhaité qu’ils continuerent de consacrer leur énergie, leur intelligence et leurs expériences pour contribuer davantage au développement du pays. – VNA