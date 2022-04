Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion de la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (19 avril), le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré mardi à Hanoï une délégation de 92 patriarches, chefs de villages et artisans originaires d'ethnies minoritaires, tous exemplaires en matière de contributions à la préservation et à la promotion des traditions culturelles de leurs ethnies.

Lors de la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que la vie matérielle et culturelle des minorités ethniques était de plus en plus améliorée, notamment via des projets et politiques de préservation et de promotion de leurs valeurs culturelles.

Le président Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la rencontre. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a souligné que les personnes prestigieuses parmi les minorités ethniques dont les patriarches, chefs de villages et artisans, étaient une passerelle entre les autorités et la population locale et contribuaient à la consolidation de l’union nationale.

Nguyen Xuan Phuc a demandé aux organes compétents et localités d’améliorer les politiques pour renforcer le rôle des personnes prestigieuses dans les minorités ethniques et améliorer leurs conditions de vie.

Parallèlement à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles, il est nécessaire de se concentrer sur l'éradication de la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie des minorités ethniques, a-t-il dit, sans oublier de souligner la nécessité de multiplier les beaux exemples des patriarches et chefs de village fortement impliqués dans la vie de leurs communautés.

Enfin, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d'améliorer le mouvement d’encouragement aux études pour augmenter le taux d'alphabétisation parmi les minorités ethniques et de s’intéresser davantage à l'enseignement et à la préservation des langues des minorités ethniques. -VNA