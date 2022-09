Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a eu, le 21 septembre au Palais présidentiel, une rencontre avec une délégation de membres exemplaires des ethnies minoritaires de la province de Cao Bang (Nord).



Lors de la rencontre, les délégués ont remercié le Parti et l’Etat pour avoir promulgué de nombreuses politiques favorables aux zones peuplées d’ethnies minoritaires et zones montagneuses, dans le but de réduire rapidement l'écart de développement entre les régions.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré se réjouir de rencontrer 45 membres exemplaires représentant les quelque 50.000 personnes des 20 minorités ethniques dans la province de Cao Bang.



Il a ensuite exprimé sa satisfaction devant les progrès socio-économiques de la province, dont une réduction du taux de la pauvreté, avant de demander à Cao Bang de poursuivre les efforts pour continuer à réduire la pauvreté, d’appliquer au mieux la Résolution de l’Assemblée nationale sur l’approbation du Plan directeur de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030…



Selon le chef de l’Etat, outre le soutien de l’Etat, les personnes prestigieuses devraient encourager les habitants locaux à faire des efforts pour sortir de la pauvreté tout en préservant les belles valeurs culturelles. Nguyen Xuan Phuc a notamment insisté sur la nécessité de créer les meilleures conditions possibles pour tous les enfants puissent aller à l’école. -VNA