Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 22 juin à Hanoï le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab, venu lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et sa participation au Dialogue politique de haut niveau de l'ASEM.



Le chef de l’Etat vietnamien a souligné que les deux parties devaient continuer à promouvoir la dynamique des relations bilatérales, approfondir leur partenariat stratégique et donner la priorité à la coordination pour mettre en oeuvre efficacement l’accord de libre-échange bilatéral (UKVFTA).



Il a affirmé que le Vietnam créait toutes les conditions favorables pour que les entreprises britanniques investissent dans des domaines pleins de potentiels tels que l'assurance, les services financiers, l'économie numérique, le développement des énergies renouvelables, etc.



A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc a demandé au Royaume-Uni de créer des conditions plus favorables pour que le Vietnam ait accès aux sources d’approvisionnement en vaccins contre le COVID-19 ainsi qu'aux technologies pour la production de vaccins.



Le ministre Dominic Raab a souligné que son pays attachait de l’importance au développement des relations avec le Vietnam. Il a affirmé que le Royaume-Uni était prêt à fournir des vaccins aux efforts mondiaux pour vaincre l'épidémie, notamment en soutenant des amis et des partenaires stratégiques comme le Vietnam.



Le ministre britannique a en outre remercié le Vietnam qui, avec son rôle croissant dans la région, soutient activement le Royaume-Uni pour renforcer sa coopération avec l'ASEAN et négocier pour rejoindre l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).