Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) reçoit l’ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU), Obaid Saeed Al Dhaheri, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi 3 novembre à Hanoï l’ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU), Obaid Saeed Al Dhaheri, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le chef de l’Etat a déclaré apprécier les contributions du diplomate des EAU au renforcement des relations d’amitié et de coopération le Vietnam et les EAU dans divers domaines, ajoutant que le Vietnam apprécie hautement le rôle important des EAU dans la région et les forums multilatéraux.

Les EAU sont l'un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d'investissement du Vietnam au Moyen-Orient. La valeur du commerce bilatéral en 2021 a atteint 5,3 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à 2020, a indiqué le dirigeant vietnamien.

Pour promouvoir la coopération entre les deux pays, le président a exhorté les parties de mettre en œuvre des mesures telles que le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux ; l’organisation conjointe des activités politiques, économiques et culturelles en vue du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.

Les deux parties doivent continuer de se coordonner et de se soutenir au sein des forums et des organisations internationales et régionales, a-t-il souligné.

Il a souhaité que les EAU aident son pays à achever bientôt les procédures pour devenir un partenaire de dialogue du Conseil de coopération du Golfe (CCG), renforcer les échanges de délégations d'entreprises, promouvoir la création rapide du Conseil des affaires Vietnam – EAU, étudier la possibilité d'entamer des négociations bilatérales sur un ALE.

L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Obaid Saeed Al Dhaheri, a déclaré qu'immédiatement après la pandémie de COVID-19, les relations entre les deux pays ont connu de nombreux changements positifs, en particulier dans la coopération en matière d'investissement et de commerce.

L'ambassadeur a affirmé faire toujours tout son possbile pour promouvoir les relations entre les deux parties.

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a prié l'ambassadeur Obaid Saeed Al Dhaheri de transmettre son invitation à son homologue émirats, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à se rendre prochainement en visite au Vietnam. -VNA