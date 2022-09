Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 19 septembre à Hanoï les ambassadeurs des Pays-Bas, de Hongrie, d’Australie et et du Luxembourg, venus lui présenter leurs lettres de créance.



En recevant l’ambassadeur néerlandais, Kees Van Baar, le chef de l’Etat a remercié les Pays-Bas pour avoir soutenu le Vietnam avec 1 million de doses de vaccins contre le COVID-19 lors de ces derniers temps. Il a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les deux parties renforcent l’échange de délégations de tous niveaux et organisent des activités significatives pour fêter le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023). Il a également émis le souhait que les Pays-Bas investissent massivement dans les domaines de la haute technologie et des services portuaires au Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc (5e à partir de la gauche) lors de la cérémonie de présentation des lettres de créances de l'ambassadeur des Pays-Bas. Photo: VNA



Le président Nguyen Xuan Phuc a en outre demandé aux Pays-Bas et à l'UE de soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la défense de la primauté du droit dans les mers et les océans, le maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté, de la sûreté et de la sécurité de navigation et de survol en Mer Orientale, le règlement pacifique des différents sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



De son côté, l'ambassadeur Kees Van Baar s'est mis d'accord avec le président Nguyen Xuan Phuc sur les domaines dans lesquels la coopération entre les deux pays doit être promue. Selon lui, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023, des entreprises néerlandaises travailleront avec la partie vietnamienne pour organiser des séminaires et colloques sur les expériences liées à la réponse au changement climatique. Parallèlement, les Pays-Bas encourageront l’UE à retirer le “carton jaune” imposé aux produits aquatiques vietnamiens.



Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Hongrie, Baloghdi Tibor, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam tenait toujours en haute estime les relations traditionnelles précieuses et la coopération multiforme avec la Hongrie. Il a émis le souhait que la Hongrie continue de coopérer avec le Vietnam dans le secteur des aides publiques au développement (APD).

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur de Hongrie, Baloghdi Tibor. Photo: VNA





L'ambassadeur hongrois a déclaré souhaiter promouvoir les visites de haut niveau et les échanges entre les deux peuples, ainsi que la coopération dans le commerce et l’investissement.



En recevant l’ambassadeur d’Australie, John Lech Goledznowski, le chef de l’Etat vietnamien a remercié l’Australie pour avoir accordé 22,2 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 au Vietnam et qui vient d’annoncer l’octroi de doses de vaccins supplémentaires au Vietnam. Nguyen Xuan Phuc a proposé de renforcer les échanges entre les deux peuples, ainsi que la coopération bilatérale dans la résilience contre le changement climatique, l’économie numérique, l’agriculture de haute technologie…

Lors de la cérémonie de présentation des lettres de créances de l'ambassadeur d'Australie. Photo: VNA





L’ambassadeur australien a affirmé que son pays souhaitait porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Il a déclaré souhaiter approfondir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la santé.



Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Luxembourg, Patrick Hemmer, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé la volonté du Vietnam de coopérer avec le Luxembourg dans de nombreux domaines tels que le développement vert, l’éducation et la formation, la haute technologie. Il a en outre demandé au Luxembourg d’encourager la CE à retirer rapidement le “carton jaune” imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et l’ambassadeur du Luxembourg, Patrick Hemmer. Photo: VNA





L'ambassadeur du Luxembourg a exprimé son accord avec le président sur la promotion du commerce et des investissements bilatéraux, en particulier dans le domaine de l'économie verte. Il a affirmé le soutien de son pays au Vietnam au sein des forums multilatéraux et à la candidature vietnamienne au poste de membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025.-VNA