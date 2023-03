Le président vietnamien, Vo Van Thuong (debout), lros de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 2e réunion du Comité central de pilotage du dressement du bilan de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n ° 23 du 9e Comité central du Parti sur la “Promotion de la force de la grande union nationale pour un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et moderne”, a eu lieu le 9 mars à Hanoï.



La réunion a été présidée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président de la République, également chef du Comité central de pilotage du dressement du bilan de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n ° 23 du 9e Comité central du Parti.



Selon les participants, il est important de dresser un bilan exhaustif sur la Résolution n ° 23 du 9e Comité central du Parti, afin de continuer à mieux mettre en œuvre la politique du Parti sur la promotion de la force de la grande union nationale. A ce jour, le Comité central de pilotage a élaboré un rapport et y a apporté cinq modifications et compléments.



Lors de la réunion, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Comité central de pilotage avait promu un sens élevé de responsabilité dans le processus de travail.



S’agissant des tâches et solutions dans les temps à venir, le chef de l’Etat a souligné Vo Van Thuong a souligné l'importance de la grande union nationale dans la nouvelle période. Il a également insisté sur la nécessité de déterminer que le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique était le noyau de la solidarité.-VNA