Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a demandé lors de la première réunion en 2022 du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire dont il est chef, vendredi 13 mai à Hanoi, de renforcer le contrôle et l’amélioration de la qualité de la formation en licence de droit.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la première réunion en 2022 du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire. Photo : VNA



Le comité s’est exprimé sur le règlement des difficultés et obstacles à l’exécution des jugements pénaux et le rapport sur la finalisation du projet sur les solutions visant à renforcer le contrôle de la qualité de la formation en licence de droit.

L’amélioration de la qualité de la formation en droit s’impose comme un impératif, qui doit mieux servir l’œuvre d’industrialisation, de modernisation et d’intégration étendue du Vietnam, a déclaré le président Nguyên Xuân Phuc.

Il s’agit de la troisième fois depuis un an et demi que le comité se prononce sur le projet sur les solutions visant à renforcer le contrôle de la qualité de la formation en licence de droit, élaboré par le ministère de l’Education et de la Formation, a-t-il indiqué.

Le chef de l’Etat a pointé la lenteur dans la mise en œuvre du projet et son manque de faisabilité, demandant au Comité des affaires du Parti au sein du ministère de l’Education et de la Formation de renforcer son sens de responsabilité et de se concentrer sur le perfectionnement du projet.

Actuellement, le pays compte près de 100 établissements de formation en droit, mais nombre d’entre eux ne disposent pas d’un nombre suffisant d’enseignants et d’installations, a-t-il indiqué.

Il a rappelé les résolutions n°48 et n°49 du Bureau politique sur la stratégie de construction et de perfectionnement du système juridique d’ici 2010, avec une vision à l’horizon 2020 ; et sur la stratégie de réforme judiciaire jusqu’en 2020, mettant en avant deux établissements clés que sont l’Université de droit de Hanoi et l’Université de droit de Hô Chi Minh-Ville.

Concernant le travail d’exécution des jugements pénaux, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré qu’il s’agit d’une question importante qui être traitée dans le strict respect de la loi.

Il a également rappelé 14 tâches du comité pour 2022, notamment la création des délégations de travail dirigées par le chef et le chef adjoint permanent du comité, chargées d’examiner la situation de la réforme judiciaire dans certaines agences, localités pour formuler les propositions pertinentes. – VNA