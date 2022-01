Séance de travail entre le président Nguyen Xuan Phuc et la la délégation de l'Assemblée nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé dimanche 23 janvier à la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville de condamner fermement les cas qui exaspèrent l’opinion publique et violent gravement la loi, en particulier les cas de maltraitance d’enfants.

Le chef de l’Etat a égamement demandé aux députés de Hô Chi Minh-Ville de prêter attention à la surveillance du domaine socio-économique, du perfectionnement des institutions, rendue impérative après des affaires de vente illicite d’actions et de vente aux enchères de terrains.

Le président Nguyên Xuân Phuc a tenu en haute estime des contributions importantes de la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville à l’élaboration des politiques et des lois, et aux débats à l’Assemblée nationale de la 15e législature au cours des six derniers mois.

Il a demandé aux autorités municipales de fournir régulièrement à la délégation parlementaire des informations relatives aux options et politiques, aux cas de violence familiale, de maltraitance et d’abus d’enfants.

Le président a demandé à la délégation parlementaire de suivre de près les directives et les politiques du Parti et les lois de l’État, en rehaussant leur responsabilité envers le Parti, les électeurs et le peuple, et d’accélérer le perfectionnement institutionnel et juridique.

En plus d’assurer un traitement strict conformément à la loi, il faut perfectionner les institutions et le système juridique pour prévenir la corruption et les pratiques frauduleuses dans le domaine de la santé, d’attacher de l’importance au maintien de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux, de formuler des propositions institutionnelles pour soutenir le développement de la mégapole du Sud.

En fin, le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré que la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville continue d’innover son mode de travail pour une plus grande efficacité, contribuant davantage aux travaux de l’Assemblée nationale. -VNA