Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a tenu une séance de travail mardi après-midi2 janvier avec la permanence du Comité du Parti de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Bà Ria-Vung Tàu . Photo: VNA

Au cours de la réunion, il a souligné l’importance de finaliser le Plan d’aménagement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, englobant quatre piliers économiques majeurs: les industries, le port maritime et la logistique, le tourisme et l’urbanisme, ainsi que les services.

La province a enregistré une croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de 5,94 % en moyenne annuelle sur la période 2021-2023. Son PIBB par habitant en 2023 atteint 8.078 dollars, le meilleur niveau du pays.



Les quatre piliers du développement économique de la province, à savoir les industries, les ports maritimes, le tourisme et l’agriculture de haute technologie, ont connu une bonne performance.



À la mi-décembre 2023, le Premier ministre a approuvé la tâche d’élaborer le Plan d’aménagement de la province de Bà Ria-Vung Tàu pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, a rappelé le président de l’Assemblée nationale.



L’objectif global consiste à faire de Ria-Vung Tàu une des zones de développement importantes de la région du Sud-Est, un centre économique maritime national et une des cinq localités les plus performantes en matière de développement économique maritime, a-t-il indiqué.



La province devra répondre aux normes d’une ville sous l’autorité centrale, maintenir fermement sa position dans le groupe des 10 localités leaders en termes d’envergure du PIBR et de recettes budgétaires d’ici 2023, et être le centre économique maritime national à l’horizon 2050, a-t-il poursuivi.



Le président de l’Assemblée nationale a exhorté Bà Ria-Vung Tàu à poursuivre la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2024 et les années à venir en tenant compte des plans d’action conclus.



Il est essentiel d’aménager de nouveaux espaces multifonctionnels dédiés au développement socioéconomique local et de diversifier les moteurs de croissance. Aujourd’hui, Bà Ria-Vung Tàu doit accélérer la transition numérique et l’innovation au sein de ses principaux secteurs économiques, a-t-il recommandé.



Par ailleurs, le plus haut législateur a mis en avant la nécessité pour les autorités locales d’améliorer la qualité de vie des habitants, de gérer l’utilisation responsable des ressources naturelles, de protéger l’environnement et de répondre de manière plus efficace aux défis liés au changement climatique. – VNA