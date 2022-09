Des britanniques à la cérémonie funéraire de la reine. Photo : AFP



Hanoï (VNA) - Par procuration du président Nguyen Xuan Phuc, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son se rend au Royaume-Uni pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni, qui ont lieu le 19 septembre 2022 à Londres, selon des informations du ministère des Affaires étrangères.

La reine Elizabeth II était décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans à Balmoral.

Auparavant, à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, les dirigeants vietnamiens ont transmis leurs sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement, au parlement et au peuple du Royaume-Uni, exprimant leur gratitude pour les bons sentiments de la reine et son précieux soutien à la promotion des relations de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni. -VNA