Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 18 octobre à Hanoï le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, en visite officielle au Vietnam du 15 au 21 octobre.



Le ministre Bui Thanh Son a salué la visite au Vietnam du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui intervient à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Hanoï. Il s’est déclaré convaincu que la visite contribuerait au développement des relations entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles en particulier, et de celles entre le Vietnam et la Belgique en général.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé que les deux parties continuent à mettre en oeuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). Il a en outre suggéré que Wallonie-Bruxelles soutienne la Belgique pour encourager l’UE à retirer le carton jaune imposé aux produits de la pêche vietnamiens.