L'ancienne ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), est une destination attrayante pour les voyageurs. Photo : VNA/CVN L'ancienne ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), est une destination attrayante pour les voyageurs. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Ce n’est pas par hasard si le titre de “Meilleure ville du monde” (Best City in the World) en 2019, sélectionné par les lecteurs de Travel Leisure, est revenu à Hôi An Ce magazine de voyage américain a demandé à ses lecteurs d’exprimer leurs expériences dans le monde entier et de partager leurs opinions sur les meilleurs hôtels, centres de villégiature, villes, îles, bateaux de croisière, spas, compagnies aériennes et plus encore. Les lecteurs ont classé les villes selon différents critères comme les sites et monuments, la culture, la cuisine, la convivialité ou la valeur globale…La vieille ville de Hôi An de la province de Quang Nam (Centre) est située à 30 km au sud de Dà Nang, sur la rive nord du fleuve Thu Bôn. Jadis, elle était appelée Faifo en français, son nom d’usage officiel pendant la période coloniale.Elle demeure un exemple exceptionnellement bien préservé de port d’Extrême-Orient qui, entre les XVe et XIXe siècles, commerçait autant avec les pays du Sud-Est et de l’Est de l’Asie qu’avec le reste du monde. Hôi An a été inscrite en 1999 au patrimoine mondial de l’UNESCO.-CVN/VNA