Le Vietnam a insisté sur la nécessité d'améliorer les performances de l'Assemblée générale – le principal organe délibérateur, décisionnaire et représentatif des Nations Unies.

Le Vietnam appelle les pays et les bailleurs de fonds à maintenir et à accroître leur soutien financier à l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.