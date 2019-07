Lonely Planet, le plus grand éditeur de guides de voyage au monde, a classé le Centre du Vietnam parmi les principales destinations de cette année dans la région Asie-Pacifique.

«Comparée à l'énergie de Ho Chi Minh-Ville et à l'ambiance historique plus détendue de Hanoi, le Centre du Vietnam est l'une des régions les plus diversifiées du pays», a écrit Lonely Planet.

Selon le plus grand éditeur de guides de voyage au monde, les liaisons aériennes internationales avec de nombreuses villes asiatiques permettent d'accéder facilement à des attractions telles que le pont d’Or, situé dans les Ba Na Hills, tout en explorant des grottes et rivières sauvages ainsi que la jungle du Parc national de Phong Nha-Ke Bang./.