Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung lors de la cérémonie. Photo : VNA

Le centre a été transformé en l'actuel Centre de coopération Vietnam-Singapour (VSCC) en 2018.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Singapour au Vietnam Jaya Ratnam a déclaré que la célébration et le 20.000e participant vietnamien au programme de coopération de Singapour sont une preuve claire du partenariat solide et à long terme entre Singapour et le Vietnam.Les deux pays sont très intéressés par la coopération et le développement des ressources humaines, les considérant comme la clé de leur croissance progressive et durable, a noté le diplomate, affirmant que Singapour continue d'être fortement engagé dans le soutien au développement du Vietnam.Il a déclaré que le VSCC a été mis à niveau pour accueillir des cours en ligne en raison de la COVID-19. Malgré les perturbations causées par la pandémie, le nombre de personnes inscrites à ses cours est resté élevé, ses plateformes en ligne attirant davantage de personnel public dans de nombreuses provinces du Vietnam.Saluant les bons résultats du centre en ce qui concerne la formation du personnel vietnamien au cours des 20 dernières années, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung s'est dit ravi de ses cours couvrant divers domaines tels que la langue, la communication, la gestion, le droit et la finance, la banque.Le VSCC est un modèle exemplaire dans le partenariat stratégique Vietnam - Singapour , contribuant de manière significative à l'amélioration des ressources humaines du Vietnam dans le cadre de ses processus d'intégration régionale et mondiale, a affirmé Nguyen Quoc Dung.Remerciant le soutien de la partie singapourienne, il espère que le personnel vietnamien aura plus de chance d'améliorer ses capacités grâce aux cours proposés par le centre en réponse aux défis régionaux et mondiaux et en répondant à la demande du Vietnam en matière de reprise et de développement après le COVID-19.-VNA