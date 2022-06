Photo : VNA

Da Nang, 26 juin (VNA) - Le carnaval de rue Sun Fest avec le thème "Emmenez-moi au soleil" a débuté le 25 juin dans le cadre du ‘’Jouir pleinement de Da Nang 2022".Le carnaval aura lieu de 19h30 à 21h30 les samedis et dimanches jusqu'au 24 juillet, sauf le 9 juillet, avec dix voitures de parade décorées de répliques des célèbres attractions touristiques de Da Nang ainsi que 160 danseurs nationaux et internationaux en costumes colorés se déplaçant le long du rues de la ville, partant du pont Tran Thi Ly jusqu'au parc APEC à l'extrémité ouest du pont Rong (Dragon) et arrivant sur une place de la rue Bach Dang.Truong Thi Hong Hanh, directrice du service du Tourisme de la ville de Da Nang, a déclaré que l'événement visait à relancer les activités touristiques après une période de crise due à la pandémie de COVID-19.Le carnaval de rue devrait apporter aux touristes et aux résidents locaux des mois d'été brillants, a-t-elle déclaré. Se déroulant du 11 juin au 15 août avec de nombreux festivals et grands événements, le festival d'été ‘’Jouir pleinement de Da Nang’’ 2022 comportera trois thèmes principaux. - VNA