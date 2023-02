Jakarta (VNA) - L'ambassadrice du Canada en Indonésie, Nadia Burger, a déclaré que le Canada partage la même vision que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la promotion de la paix, de la résilience et de la sécurité dans la région indo-pacifique.

L'ambassadrice du Canada en Indonésie, Nadia Burger, prononce un discours lors d'un séminaire sur la stratégie indo-pacifique du Canada à Jakarta le 17 février 2023. Photo : ANTARA/VNA



S'exprimant lors d'un séminaire le 17 février à Jakarta, Nadia Burger a affirmé que le Canada respecte profondément la centralité de l'ASEAN dans la région. Ottawa soutiendra les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), bien que le Canada ait conçu sa propre stratégie pour l'Indo-Pacifique, qui s'appelle la Stratégie indo-pacifique du Canada, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la stratégie réaffirme clairement la centralité de l'ASEAN dans la région, et que le pays s'efforcera d'aligner ses efforts sur les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.

La diplomate a cité quelques exemples de la coopération qui s'est établie entre le Canada et l'ASEAN, comme l'établissement d'une coopération maritime pour soutenir la gestion durable des ressources marines, le renforcement de la présence navale, ainsi que l'augmentation de la participation aux exercices militaires régionaux pour améliorer la sûreté et la sécurité maritimes.

Le Canada a également conclu des accords de libre-échange avec certains pays, comme ceux actuellement en cours de négociation avec l'ASEAN et l'Indonésie, a-t-elle ajouté.

Pour soutenir la coopération, le Canada a lancé une passerelle commerciale canadienne en Asie du Sud-Est en tant que point de marché et catalyseur permettant aux entreprises canadiennes d'accroître leur engagement et leur présence dans la région.

Elle a ajouté que le Canada nommera également un nouveau représentant commercial canadien pour l'Indo-Pacifique et ouvrira un nouveau bureau pour l'agriculture et l'agroalimentaire dans la région afin de soutenir la sécurité alimentaire.

La Stratégie indo-pacifique du Canada, qui a été lancée en novembre 2022, présente une feuille de route complète pour approfondir son engagement dans l'Indo-Pacifique au cours de la prochaine décennie, accroître ses contributions à la paix et à la sécurité régionales, renforcer la croissance économique et la résilience, améliorer sa des liens significatifs entre les peuples et soutenir le développement durable dans toute la région.

La stratégie définit cinq objectifs stratégiques interconnectés : promotion de la paix, la résilience et la sécurité ; l'expansion du commerce, des investissements et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement ; l’investissement dans les gens et les connecter ; la construction d’un avenir durable et vert ; et positionner le Canada comme un partenaire actif et engagé dans l'Indo-Pacifique.

L'ambassadrice a affirmé que le Canada est attaché à la collaboration et motivé par l'idée que la prospérité et la sécurité futures sont mieux servies lorsque tous les pays, grands ou petits, respectent les règles mondiales et régionales.- VNA