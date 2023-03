Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 14 mars à Hanoï Mme Chea Kimtha, ambassadrice du Cambodge, venue le saluer à l'occasion de sa mission de travail au Vietnam.Bui Thanh Son a félicité les grandes réalisations que le Cambodge a réalisées ainsi que le développement solide et intégral entre les deux pays au cours des dernières années. Il a demandé à deux parties de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, de bien organiser d'importants mécanismes de coopération bilatérale dans les temps à venir tels que la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, la 12e conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam-Cambodge.Le ministre vietnamien a suggéré que le Cambodge continue de prêter attention et de créer des conditions favorables pour que les personnes d'origine vietnamienne vivent, travaillent et étudient au Cambodge, apportant des contributions positives au développement du Cambodge et à l'amitié des deux pays.L'ambassadrice Chea Kimtha a exprimé son honneur d'assumer le rôle de la première femme ambassadrice du Cambodge au Vietnam. Elle a souhaité que le Vietnam soutienne et partage ses expériences afin que le Cambodge puisse organiser avec succès les prochains 32èmes SEA Games.Elle a affirmé faire de son mieux pour contribuer à promouvoir les relations étroites et la coopération efficace entre les deux pays. - VNA