Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge reportera la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) prévue les 18 et 19 janvier en personne dans la province de Siem Reap.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Koy Kuong. Photo : VOV

Il s’agit de la première réunion importante organisée par le Cambodge en 2022 alors que le pays assume la présidence de l'ASEAN.

S'adressant aux médias, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Koy Kuong, a déclaré que la raison en est que de nombreux ministres de l'ASEAN ont des difficultés à se déplacer pour participer à cet événement.

Lors d'un récent atelier sur la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022 organisé par l'Institut Yusof Ishak, le ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn a déclaré que l’AMM Retreat sera la première importante réunion ministérielle pour discuter et décider des plans convenus par les pays l'année dernière, et une occasion de discuter de nouvelles initiatives pour promouvoir le renforcement de l’édification de la communauté de l'ASEAN. -VNA