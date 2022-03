Vue aérienne du temple de Koh Ker. Photo: Autorité nationale pour Preah Vihear

Le film présente certains des paysages les plus emblématiques, des sculptures, un étang artificiel appelé Rahal et des temples tels que Prasat Srut et Prasat Prang du complexe de Prasat Thom.Koh Ker, un site archéologique de Chok Gargyar, est l'un des sites du patrimoine culturel les plus importants du Cambodge . Il comprend 169 vestiges archéologiques et 76 temples tout en continuant d'être un lieu de culte pour la communauté locale.L'UNESCO travaille activement avec le gouvernement cambodgien et les organisations sociales pour tirer parti du patrimoine culturel et dessecteurs créatives et culturelles pour le développement durable.Le Cambodge abrite trois sites du patrimoine mondial : Angkor, Preah Vihear et Sambor Prei Kuk.En 2021, le pays a soumis le dossier de Koh Ker pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui sera évalué par le Comité du patrimoine mondial en juin.Les données du ministère cambodgien du Tourisme ont montré que les sites touristiques ont accueilli plus de 3,1 millions de visiteurs étrangers et nationaux au cours du premier mois de cette année, dans le contexte où les restrictions visant à freiner la propagation du COVID-19 ont été assouplies.- VNA