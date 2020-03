Le vice-Premier ministre et également ministre cambodgien de l’Intérieur du Cambodge, Samdech Krolahom Sar Kheng (à gauche), et le ministre laotien de la Sécurité publique, Vilay Lakhamfong, lors de la réunion. Photo: khmertimeskh.com

Phnom Penh (VNA) - Le vice-Premier ministre et également ministre cambodgien de l’Intérieur du Cambodge, Samdech Krolahom Sar Kheng, et le ministre laotien de la Sécurité publique, Vilay Lakhamfong, ont coprésidé le 5 mars une réunion pour examiner et évaluer les résultats de la coopération bilatérale l'année dernière et signer un accord de coopération pour cette année.

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur du Cambodge, Phat Sophanith, les deux parties se sont informées des progrès réalisés dans la mise en œuvre du protocole d’accord signé par les deux ministères en 2019 et de leur future coopération. Elles ont également discuté des mesures pour la découverte de la drogue, de la lutte contre la traite humaine, de la facilitation des immigrés et de la multiplication de visites.

La réunion a également porté sur la mise en œuvre du mécanisme de coopération bilatérale annuelle visant à renforcer les relations et la coopération au développement entre les provinces frontalières des deux pays.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites de la mise en œuvre d’un protocole d'accord sur la coopération en matière de lutte contre la drogue par les secteurs concernés des deux pays.

Les deux voisins renforceront encore leur coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris la traite humaine et le trafic de drogue, a indiqué le porte-parole du ministère cambodgien de l'Intérieur, Phat Sophanith. -VNA