Séoul, 4 février (VNA) - Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée a déclaré le 3 février que son pays et le Cambodge avaient conclu un accord de libre-échange (ALE) après sept mois de négociations.

Les responsables dans le secteur du commerce de la République de Corée participent au 4e tour de négociations avec le Cambodge, qui se tient virtuellement, pour obtenir un accord de libre-échange. Photo: Yonhap

Les deux pays prévoient d'organiser une cérémonie de signature officielle dans un proche avenir.

Le Cambodge et la République de Corée ont lancé des études de faisabilité sur l'ALE après la tenue d'un sommet en mars 2019.

Le premier cycle de négociations a débuté en juillet de l'année dernière. Il s'agit du premier ALE négocié via des réunions virtuelles de l'histoire. Dans le cadre de l'accord et également lorsqu'il est combiné avec le prochain partenariat économique régional global (RCEP), le Cambodge lèvera les droits de douane sur 93,8% de tous les produits, la République de Corée éliminant les droits de 95,6%.

En particulier, le Cambodge supprimera les droits sur les principales exportations de la République de Corée, y compris les camions, les voitures particulières et de nombreux produits agricoles tels que les fraises et les algues séchées.

Les échanges commerciaux entre le Cambodge et la République de Corée ont dépassé un milliard de dollars en 2019, cependant, la valeur a chuté en 2020 en raison des impacts du COVID-19.

Auparavant, la République de Corée a signé des accords de libre-échange avec trois États membres de l'ASEAN: Singapour, le Vietnam et l'Indonésie. Le gouvernement de la République de Corée espère que la signature des ALE aidera ses entreprises à mettre en place des marchés d'investissement et de commerce stables. - VNA