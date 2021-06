Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge apprécie toujours l’aide du Vietnam dans ses moments difficiles, a déclaré mardi 29 juin le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, à l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh venu prendre congé au terme de son mandat dans le royaume.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh (à gauche) reçu en audience royale par le roi Norodom Sihamoni à Phnom Penh, le 29 juin. Photo : VNA

Le monarque a souligné que les deux pays sont comme les frères d’une même famille et se sont tenus côte à côte au cours de leurs luttes pour l’indépendance et sont désormais des partenaires de développement dignes de confiance. Le Cambodge est toujours reconnaissant au Vietnam d’avoir soutenu le Cambodge dans les moments difficiles.Le roi Norodom Sihamoni a estimé que l’ambassadeur Vu Quang Minh avait fait de gros efforts pour bien accomplir son mandat, ce qui contribué à renforcer l’amitié étroite entre les deux peuples.Il a également profité de l’occasion pour adresser solennellement ses salutations et ses vœux au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, au président la République Nguyên Xuân Phuc, au président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et au Premier ministre Pham Minh Chinh.Lors de l’audience, l’ambassade du Vietnam a présenté au roi Norodom Sihamoni et à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk 10 tonnes de riz et 50.000 masques faciaux à distribuer aux habitants cambodgiens en difficulté. – VNA