Phnom Penh (VNA) - Le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche vient d’annoncer une stratégie 2019-2023 visant à rendre le secteur agricole plus compétitif et résilient au changement climatique.

Ce plan quinquennal vise à développer l'agriculture et à pousser le secteur agricole à se moderniser, à devenir plus compétitif et résilient au changement climatique et, en se basant sur la valorisation des pratiques traditionnelles.

Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Veng Sakhon, a dit que cette stratégie fournit une feuille de route importante pour améliorer l'agriculture et la qualité de ses produits au service des consommateurs.

Le gouvernement cambodgien souhaite faire passer l'agriculture des pratiques traditionnelles à l'agriculture marchande moderne, en augmentant la productivité, diversifiant les cultures et les produits agricoles, afin de répondre aux besoins du marché, en tenant compte de la durabilité, de la mondialisation et de l'utilisation des technologies modernes, a déclaré le ministre Veng Sakhon.

Selon lui, via cette stratégie, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche exhorte à créer des coopératives agricoles et appelle les agriculteurs à coopérer avec les investisseurs dans le cadre d'un partenariat public-privé agricole. Les contrats entre agriculteurs et entreprises aideront à stabiliser le marché agricole, a-t-il remarqué.

La stratégie aide les petites et moyennes entreprises et les partenaires au développement à investir dans le secteur de l'agriculture et de la transformation pour augmenter la productivité locale, la valeur des produits agricoles et stabiliser le marché, en répondant aux normes de sécurité et satisfaisant aux demandes des marchés nationaux et internationaux. -VNA