Hanoï, 10 juillet (VNA) - Le Cambodge a récolté 88,9 millions de dollars en exportant 138 364 tonnes de riz usiné vers la Chine au premier semestre 2023, selon la Fédération cambodgienne du riz (CRF).

Un agriculteur travaille dans une rizière au Cambodge. Photo : khmertimeskh.com

La CRF a déclaré dans un récent communiqué de presse que la Chine restait le premier acheteur de riz blanchi du Cambodge, représentant 42% du volume total des exportations de riz de la nation d'Asie du Sud-Est entre janvier et juin, a rapporté l'agence de presse Xinhua.Le président de la CRF, Chan Sokheang, a déclaré que la Chine est un marché potentiel pour le produit, notant que la fédération continuera de collaborer avec le ministère du Commerce pour garantir que les ventes annuelles de riz usiné à la Chine dépassent 400.000 tonnes chaque année.Le communiqué de presse note que le Cambodge a expédié un total de 329.633 tonnes de riz usiné vers 52 pays et régions au cours des six premiers mois, générant 229 millions de dollars de revenus.Ses variétés de riz exportées comprenaient du riz aromatique de qualité supérieure, du riz parfumé, du riz blanc à grain long, du riz étuvé et du riz biologique.- VNA