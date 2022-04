Hanoi (VNA) – La première cargaison de café PhinDeli exporté vers les États-Unis a été dédouanée avec succès au port d’Oakland, en Californie, à la mi-avril, marquant le premier pas pour conquérir de nouveaux marchés du café PhinDeli et ouvrant de nombreuses opportunités d’exportation sur d’autres marchés dans les prochaines années pour cette marque.

Photo: Internet

C’est le résultat des efforts de PhinDeli pour prouver que la marque de café vietnamien peut être compétitive sur le marché mondial.

PhinDeli est considéré comme une marque qui crée une nouvelle vitalité pour le marché vietnamien du café. L’histoire de PhinDeli est un rêve d’apporter au monde la saveur originale du café et la beauté de la culture vietnamienne moderne.

Saisissant la forte tendance à la croissance du commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis, la compagnie PhinDeli a intensifié les études de marché et le développement de ses produits dans le but de pénétrer le marché américain.

Afin de conquérir le marché américain exigeant et à fort potentiel, PhinDeli et ses partenaires ont pris des mesures de certification selon des normes internationales strictes sur la qualité du café pour le marché américain. Notamment, PhinDeli répond aux normes strictes de l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, l’une des organisations mondiales les plus exigeantes du monde en matière de normes alimentaires, et a reçu le certificat délivré par cette dernière.

Le café instantané 3 en1 de PhinDeli exporté aux États-Unis garantit la sûreté alimentaire, utilise des produits additifs autorisés par les dispositions alimentaires de la FDA et est conforme aux dernières étiquettes nutritionnelles de l’organisation. De plus, le café PhinDeli répond aux normes ISO 22000 : 2018, HACCP Codex Alimentarius.

Selon un représentant de PhinDeli, l’exportation est l’un des objectifs commerciaux importants de PhinDeli. L’exportation réussie de la première cargaison de café vers les États-Unis marque un jalon et un début positif pour l’expansion vers le monde.

Avec un vaste réseau de distribution sur toute la côte Ouest des États-Unis, en particulier dans les États de Californie et de Washington, PhinDeli s’attend à se développer rapidement et à conquérir ce marché dans un avenir proche.

Actuellement, PhinDeli coopère avec des partenaires de distribution pour constituer une équipe, se concentrant sur le développement de produits non seulement sur la côte Ouest, mais également à travers les États-Unis.

En outre, PhinDeli encouragera les exportations et développera sa marque sur des marchés exigeants en matière de normes de qualité, tels que la République de Corée, Dubaï, le Japon et la Chine. On s’attend à ce que cette année, PhinDeli continue de lancer de nombreux produits de haute qualité sur les marchés nationaux et étrangers avec des saveurs de café uniques.

PhinDeli a pris son origine dans la ferme Câu Dât, Dalat, l’une des capitales du café de qualité de premier rang au Vietnam. Située à une altitude idéale de 1.650 m d’altitude, avec un sol fertile et un climat tempéré toute l’année, Câu Dât est un paradis pour cultiver des variétés de café de première qualité. Le caféier PhinDeli est naturellement nourri, soigné, sélectionné avec soin à chaque étape de la production afin de garder sa saveur originale pour des consommateurs. – NDEL/VNA