Hanoï (VNA) - Un stand du café vietnamien a été inauguré le 25 septembre (heure locale) au salon de la technologie du café dans le cadre de la 5e Conférence mondiale du café (World Coffee Conference-WCC) à Bangalore, en Inde.Ce stand de 144m² présente de nombreuses grandes marques de café du Vietnam telles que Trung Nguyen Group, L'amant café, Olympics, Van Tho...En plus de participer à l'exposition, l'Association vietnamienne du café et du cacao (Vietnam Coffee Cocoa Association - VICOFA) assiste à tous les séminaires, aux réunions B2B et visite des usines de café.Identifiant l'Inde comme un marché important pour les exportations de café, en particulier pour le café transformé, la VICOFA et de nombreuses entreprises vietnamiennes comptent renforcer leurs activités de promotion du commerce et tisser des liens avec des réseaux de distribution en Inde.Tous les quatre à cinq ans, l'Organisation internationale du café organise une Conférence mondiale du café de haut niveau pour permettre des discussions sur des sujets critiques pour le secteur mondial du café. Les quatre premières conférences ont eu lieu au Royaume-Uni (2001), au Brésil (2005), au Guatemala (2010) et en Éthiopie (2016).Cette année, la conférence de quatre jours (du 25 au 28 septembre) voit la participation d'environ 2.000 délégués de plus de 80 pays. –VNA