Tran Ngoc Quan, conseiller au commerce du Vietnam en Belgique et en UE. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - Ces derniers temps, le Bureau du Commerce du Vietnam en Belgique et en Union européenne (UE) s'est efforcé de se coordonner avec ses principaux partenaires belges pour accélérer la promotion du commerce.

Selon Tran Ngoc Quan, conseiller au commerce du Vietnam en Belgique et en UE, pour protéger les intérêts des entreprises vietnamiennes en cas de différends commerciaux entre le Vietnam et des entreprises et partenaires de la Belgique, le Bureau du Commerce du Vietnam repose principalement sur la coopération.

Le Bureau a par ailleurs élaboré des stratégies de promotion du commerce avec des activités régulières telles que Vietnam Road Show, Meet and Greet, la Semaine des marchandises vietnamiennes en Belgique, etc., contribuant à promouvoir l'image du pays aux entreprises et amis belges.

Des produits vietnamiens sont désormais de plus en plus connus en Belgique et en Europe, notamment, grâce à l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) avec des avantages fiscaux, a affirmé Tran Ngoc Quan.

L'EVFTA joue un rôle très important, aidant le Vietnam à renforcer fortement son accès au marché de l'UE. Au cours des huit premiers mois de l'année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE ont connu une croissance de 17%. De nombreuses entreprises européennes se sont engagées à venir au Vietnam pour développer leurs activités d'affaires.

Outre la croissance évidente en termes de commerce, on voit clairement des opportunités prometteuses lorsque de nombreuses entreprises européennes se tournent vers le Vietnam pour renforcer la coopération, a-t-il conclu. -VNA