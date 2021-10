Le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah. Photo : abc.net

Hanoï (VNA) - Le Sultan de Brunei Hassanal Bolkiah - président tournant de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a salué le 26 octobre les progrès de cette Association dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et la reprise économique.

S'exprimant lors du 38e Sommet de l'ASEAN, le Sultan de Brunei a souligné que l'ASEAN a obtenu de bons progrès dans la construction de la communauté de l'ASEAN et la réponse à la pandémie de COVID-19. Les efforts de solidarité et d'unification du bloc jouent un rôle important pour l'avenir de la région dans le monde actuel en évolution rapide.

L'ASEAN a continué à créer des conditions optimales pour que les jeunes deviennent plus dynamiques et résilients grâce au développement des connaissances et des compétences, a-t-il déclaré, ajoutant que l'ASEAN a mis en place un programme de bourses pour les jeunes de l'ASEAN, auquel le Brunei contribuera pour les 10 prochaines années.

Le Sultan a hautement apprécié les efforts de l'ASEAN pour protéger les groupes vulnérables à travers le Cadre de relèvement global de l'ASEAN (ACRF).

Lors du 39e Sommet de l'ASEAN, le Sultan a salué les progrès remarquables de l'ASEAN dans le renforcement de la coopération avec ses partenaires, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts dans la lutte contre le COVID-19 et de préparer l'avenir.

Les processus dirigés par l'ASEAN sont considérés comme le meilleur moyen pour le bloc de résoudre les problèmes d'intérêt commun, a-t-il déclaré.

Le Sultan a également salué le fait que le Royaume-Uni est devenu le premier partenaire de dialogue de l'ASEAN au cours des deux dernières décennies. Il a souligné que l'Association doit maintenir une structure régionale ouverte, complète et fondée sur des règles, l'ASEAN jouant un rôle central, favorisant ainsi les partenariats et prenant en compte les contributions des partenaires aux processus dirigés par l'ASEAN- VNA