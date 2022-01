Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'entrée en vigueur de l'accord de Partenariat régional économique global (RCEP), le 1er janvier 2022, montre la détermination de la région à maintenir les marchés ouverts et à soutenir le système commercial multilatéral, a estimé le gouvernement de Brunei.

Le ministère des Finances et de l'Économie de Brunei a souligné que l’entrée en vigueur du RCEP facilitera la formation d'une zone de libre-échange avec 2,3 milliards d'habitants, qui contribue à 30% du produit intérieur brut (PIB) mondial et occupe plus de 25% du commerce des biens et services et 31% des investissements étrangers directs dans le monde.

Il a également ajouté que face à la récession économique mondiale causée par la pandémie de COVID-19, l'entrée en vigueur du RCEP était la preuve de la détermination des pays membres à maintenir les marchés ouverts ; à promouvoir l'intégration économique régionale ; à soutenir une économie ouverte et libre, un système commercial multilatéral juste, inclusif et fondé sur des règles, contribuant ainsi aux efforts de reprise après l'épidémie mondiale.

Le RCEP est entré en vigueur le premier jour de 2022 avec six membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à savoir Brunei, Cambodge, Laos, Singapour, Thaïlande et Vietnam, et quatre partenaires signataires hors du bloc que sont la Chine, le Japon, Nouvelle-Zélande et Australie.

La République de Corée rejoindra cet accord à partir du 1er février prochain. -VNA